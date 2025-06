Groß geworden: Lukas Podolskis Sohn sorgt für Aufsehen

Lukas Podolski (40) und sein Sohn Louis machen derzeit mit einem besonderen Urlaubsfoto in den sozialen Medien auf sich aufmerksam. Der Fußballweltmeister von 2014 teilte in seiner Instagram-Story ein Bild, das die verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem 40-Jährigen und seinem 17-jährigen Sohn zeigt. Sowohl der durchtrainierte Körper als auch die Gesichtszüge von Louis lassen viele vermuten, dass die beiden eher Brüder sein könnten. Louis, der seinem berühmten Vater offensichtlich nacheifert, steht ebenfalls als Offensivspieler auf dem Fußballplatz und begeistert nicht nur mit seinem Talent, sondern auch durch sein charmantes Auftreten.

Der junge Louis spielt derzeit in der U17 des polnischen Vereins Górnik Zabrze, bei dem auch sein Vater seit einigen Jahren aktiv ist. Zudem durfte er bei einem der emotionalsten Momente in der Karriere seines Vaters eine besondere Rolle einnehmen: Beim Abschiedsspiel von Lukas im Oktober 2024 zog Louis das Trikot der 1. FC Köln-Legende über und trat somit in die Fußstapfen seines Vaters. Lukas bleibt jedoch bescheiden, was die Zukunft seines Ältesten betrifft: "Mal schauen, wie er sich entwickelt", sagte er gegenüber Bild. Offen ließ er, ob Louis irgendwann den Weg in die Bundesliga finden wird – oder sich doch eher auf eine andere Karriere konzentriert.

Die sportlichen Gene scheinen in der Familie zu liegen, aber auch abseits des Rasens sind die Podolskis eine eingeschworene Einheit. Lukas und seine Frau Monika, mit der er seit 2011 verheiratet ist, haben neben Louis noch zwei Töchter, die die Familie komplett machen. Die Beziehung der beiden geht sogar bis ins Jahr 2004 zurück. Monika war ein fester Anker in Lukas' Leben während seiner Fußballkarriere, und die beiden feiern ihre Liebe als Jugendliebe, die auch den Herausforderungen des Rampenlichts standgehalten hat. Mit solch einem familiären Rückhalt wird Louis bestimmt auf seinem Weg – ganz gleich, wohin er führt – bestens unterstützt.

Instagram / lukaspodolski Lukas und Louis Podolski

Getty Images Lukas Podolski im Januar 2012

Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski und seine Frau Monika im Jahr 2020