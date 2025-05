Nach Stefan-Raab-Show: RTL stellt auch "Das Supertalent" ein

RTL macht kurzen Prozess: Nachdem erst vor wenigen Stunden bekannt wurde, dass Stefan Raabs (58) neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million" wegen schlechter Quoten aus dem Programm fliegt, verkündet die Programmgeschäftsführerin Inga Leschek gegenüber DWDL nun das Aus einer echten Kult-Show: Das Supertalent wird abgesetzt. "Nicht alle Marken altern gleich gut. 'Das Supertalent' leidet darunter, dass man kurze Auftritte spektakulärer Talente aus aller Welt jederzeit auf TikTok und YouTube abrufen kann. Und zugegebenermaßen ist es uns nicht gelungen, darauf eine zukunftsfähige Antwort zu finden."

Offensichtlich litt auch die Castingshow rund um Dieter Bohlen (71) und Bruce Darnell (67) unter schlechten Einschaltquoten: "Das hat das Publikum sehr klar entschieden. Deswegen werden wir das Format vorerst nicht fortführen." Allzu große Sorgen um sein Programm scheint sich der Sender aber nicht zu machen. Nach wie vor gebe es Sendungen und Shows, die auch nach Jahren noch zu den absoluten Publikumslieblingen zählen. "Heute gibt es keine Selbstläufer mehr. Ich bin immer wieder froh, dass wir gut etablierte Marken haben", bestätigt die Verantwortliche und fügt hinzu, dass dies Sendungen wie "Let's Dance, Dschungelcamp oder GZSZ" seien.

Dass es ihn nicht als Einzigen getroffen hat, könnte vielleicht ein kleiner Trost für Stefan Raab sein. Erst vergangenen Herbst feierte der Entertainer sein großes Comeback und setzte große Hoffnungen in die neue Competition-Show. Doch zuletzt schalteten immer weniger Zuschauer ein: Laut DWDL waren es vergangene Woche nur noch 820.000 im linearen Fernsehen. Die Unterhaltungschefin gab im Gespräch mit dem Medienmagazin aber einen Lichtblick für Stefan bekannt. Der Sender möchte dem 58-Jährigen auch in Zukunft treu bleiben: Bereits ab Herbst soll ein neues wöchentliches Comedy-Format mit dem beliebten Moderator am Mittwochabend starten.

Stefan Raab, "Du gewinnst hier nicht die Million"-Moderator

Stefan Raab, Moderator

