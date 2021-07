Billie Eilish (19) versteckt sich nicht mehr! Anfang Mai hatte die Musikerin ihre Fans komplett von den Socken gehauen: Nachdem sie sich in den vergangenen Jahren immer nur in weiter Kleidung gezeigt hatte, posierte die US-Amerikanerin für das Cover der Vogue in sexy Dessous. Seitdem scheint das Stimmwunder kein Problem mehr damit zu haben, nackte Haut zu zeigen – das beweist Billie jetzt mit neuen Fotos mit XL-Dekolleté!

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die "Ocean Eyes"-Interpretin jetzt besagte Schnappschüsse. Auf den Bildern trägt Billie eine bunt bedruckte Korsage, die ihre Oberweiten bestens in Szene setzt. Supercool blickt die Blondine dabei in die Kamera. Als wüsste sie schon, dass es für diese lasziven Aufnahmen auch Kritik hageln wird, kommentierte die 19-Jährige den heißen Anblick mit: "Ja, ich weiß..."

Nachdem Billie für das Cover der Vogue posiert hatte, lästerten viele Kritiker übel über die Songwriterin. Böse Zungen behaupteten, sie habe sich für mehr Aufmerksamkeit ausgezogen – doch der Künstlerin war das eher egal: "Es geht einfach darum, womit du dich wohlfühlst", erklärte sie im Interview mit dem Magazin.

Getty Images Billie Eilish im Jahr 2020

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Musikerin

Instagram / billieeilish Billie Eilish, April 2021

