Griff ins Styling-Klo? Diese Oscar-Looks überzeugen nicht

Hollywood schmiss sich für den heutigen besonderen Abend wieder in Schale: Die Oscarverleihung stand an. Und auch die Vanity Fair Oscar Party ist ein großes Event nach der Preisverleihung, für die sich die Stars herausputzen. Vor allem die Roben von Zendaya (27), Florence Pugh (28) und Margot Robbie (33) konnten die Fans überzeugen. Jedoch gingen auch ein paar Fashion-Entscheidungen in die Hose. Die Schauspielerin Erika Alexander erschien in einem Mix aus Netz-Stoff und bunten Plüscheinsätzen.

Unternehmerin Kim Kardashian (43) setzte auf ein hautenges Kleid, welches oben spitz zuläuft. Ihre Hollywood-Curls verdecken ihr halbes Gesicht. Billie Eilish (22) entschied sich für einen College-Girl-Look statt einer Robe. Die Kombi aus Blazer und knielanger Rock kann eher weniger überzeugen. Weniger bedeckt erschien Julia Fox (34), die Ex von Kanye West (46), zu Elton Johns (76) Oscar-Party. Sie versteckte lediglich ihre Brustwarzen unter auffälligen Nippelpads.

TV-Star Melissa McCarthy (53) hingegen trat mit mehr Stoff auf. Sie trug ein schwarzes Lederkleid mit einem Löwen-Accessoire in ihrer Körpermitte. Andrea Riseborough (42) kreuzte in einem bodenlangen, karierten Dress auf – und ging damit neben den atemberaubenden Kleidern etwas unter. Jennifer Lawrence (33) trug während der eigentlichen Verleihung noch ein Polkadot-Dress, für die Vanity Fair Oscar Party zog sie sich um und erschien in einem semi-transparenten, hellen Kleid, welches jedoch nicht mit den anderen Looks mithalten kann.

Anzeige

Getty Images Erika Alexander, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, März 2024

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Julia Fox, März 2024

Getty Images Andrea Riseborough, Schauspielerin

Getty Images Melissa McCarthy bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Getty Images Cynthia Erivo bei den Oscars 2024

Getty Images Pamela Anderson bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de