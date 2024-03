Finneas O'Connell und Billie Eilish brechen Oscar-Rekord!

Die Verleihung der Oscars sorgte wie gewohnt für Aufsehen! In der Kategorie "Bester Filmsong" nahmen Billie Eilish (22) und ihr Bruder Finneas O'Connell für "What Was I Made For", den sie für den erfolgreichen Barbie-Kinofilm geschrieben hatten, einen der legendären Goldjungen mit nach Hause. Die beiden sind damit aber nicht nur Oscar-Gewinner, sondern auch wahre Rekordbrecher! Die 22-Jährige und der 26-Jährige sind die jüngsten Gewinner, die mehr als einen Preis gewonnen haben – und das können die beiden wohl selbst kaum glauben.

"Ich hatte letzte Nacht einen Albtraum davon", scherzte die Songwriterin vor dem Publikum. "Vielen Dank an die Akademie. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren würde", gestand sie und bezeichnete sich selbst als "unglaublich glücklich und geehrt". Auch ihr älterer Bruder verlor einige Worte und bedankte sich bei den Eltern und den Kollegen der beiden. Die Bühne des wohl bekanntesten Filmpreises ist für das Duo längst kein unbekanntes Terrain mehr. Im Jahr 2022 hatten die beiden die Auszeichnung für den James Bond-Titelsong "No Time to Die" erhalten.

Mit dem Gewinn stellt die Musikerin sogar noch einen weiteren Rekord auf. Billie ist die erste Frau, die zweimal einen Oscar, einen Grammy Award und einen Golden Globe für Filmmusik gewonnen hat. Der ganze Ruhm sorgt bei der US-Amerikanerin allerdings nicht für Starallüren. Obwohl sie sich als eine der aktuell erfolgreichsten Sängerinnen wohl sicherlich einen Privatjet leisten könnte, wählt sie offenbar trotzdem die Economy Class in einem normalen Flugzeug. Auf TikTok kursiert eine Aufnahme, auf der Billie nur wenige Reihen vor einem Fan saß.

Getty Images Billie Eilish und Finneas O'Connell

Getty Images Billie Eilish, März 2024

