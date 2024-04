Flirts auf dem Coachella: Fährt Billie Eilish zweigleisig?

Vor wenigen Tagen besuchten zahlreiche Stars und Sternchen das erste Wochenende des diesjährigen Coachellas – so auch Billie Eilish (22). Auf dem Festival wurde die Sängerin vertraut mit der YouTuberin Quenlin Blackwell gesehen: Flüchtig gab Billie der Beauty einen Kuss auf den Mund oder tanzte vergnügt mit ihr auf der Bühne. Doch ist Quenlin etwa nicht die Einzige, an der die "What Was I Made For?"-Interpretin Interesse hat? Auf X geht aktuell ein Video viral, das Billie gemeinsam mit der Schauspielerin Odessa A'zion zeigt: Gemeinsam genießen sie die Musik in der kalifornischen Wüste – und kommen sich dabei ziemlich nahe! Ist Billie etwa an zwei Frauen interessiert oder genießen alle drei einfach ausgelassen ihre Zeit auf dem Coachella?

Wie Medien zuvor bereits berichteten, sollen Billie und Quenlin seit geraumer Zeit miteinander befreundet sein. Jedoch bleibt vorerst unklar, was der Kuss zwischen den beiden bedeutete – ebenso wie in welcher Beziehung die Oscar-Preisträgerin und Odessa stehen. Dass Billie auch auf Frauen steht, bestätigte sie aber schon im November vergangenen Jahres gegenüber Variety. "Ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich eine gute Beziehung zu Mädchen haben könnte", gab die Musikerin zu und erklärte außerdem: "Ich liebe sie so sehr. [...] Ich fühle mich zu ihnen als Menschen körperlich hingezogen. Aber ich bin auch so eingeschüchtert von ihnen und ihrer Schönheit und ihrer Präsenz."

Normalerweise steht Billie weniger wegen ihrer Beziehungen, sondern wegen ihrer musikalischen Erfolge im Fokus der Öffentlichkeit. Erst vor rund einem Monat gewannen sie und ihr Bruder Finneas O'Connell für ihren Barbie-Song "What Was I Made For" einen Oscar – und brachen damit mal eben einen Rekord: Die 22-Jährige und ihr vier Jahre älterer Bruder sind nämlich die jüngsten Gewinner, die mehr als einen Preis gewonnen haben! Zwei Jahre zuvor erhielten sie den begehrten Goldjungen für den James Bond-Titelsong "No Time to Die".

Anzeige Anzeige

Getty Images Odessa A'Zion, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish bei den Oscars 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, zwischen Billie und Odessa läuft etwas Ernstes? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, die beiden haben einfach nur ihren Spaß. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de