Prangert Billie Eilish die Klimasünden von Taylor Swift an?

Nachhaltigkeit liegt Billie Eilish (22) sehr am Herzen! Die Sängerin engagierte sich schon vor ihrer Karriere für ein umweltfreundliches Leben. Nun prangerte sie in einem Interview mit Billboard die unethische Verkaufsstrategie einiger großer Künstler an. "Wir leben in einer Zeit, in der es für viele Künstler anscheinend wichtig ist, möglichst viele verschiedene Verpackungen und Arten von Vinylplatten herzustellen. […] Ich kann gar nicht betonen, wie verschwenderisch das ist!", schimpfte Billie. Sie sei frustriert, dass es heutzutage nur darum gehe, viel Geld zu machen, anstatt sich mit der Problematik unseres Konsums auseinanderzusetzen. "Ich bemühe mich wirklich, nachhaltig zu sein und das Beste zu tun, was ich kann, jeden in meinem Team in die Nachhaltigkeit mit einzubeziehen, während große Künstler 40 verschiedene Vinylverpackungen mit verschiedenen exklusiven Dingen herstellen, um dich dazu zu bringen, mehr zu kaufen", wetterte die Interpretin von "Bad Guy".

Vor allem Taylor Swift-Fans fühlten sich angesprochen: Forbes hatte berichtet, dass die "Cruel Summer"-Interpretin mit ihrer Platte "1989 (Taylor's Version)" einen neuen Rekord bei den Verkaufszahlen aufgestellt hatte. Sie verkaufte mit fünf verschiedenen Vinylversionen 580.000 Exemplare in der ersten Woche. Auf X äußerten sich Swifties zu Billies Aussagen. "Billie selbst hat mehrere Vinylvarianten herausgebracht, also ist ihr Standpunkt über die Besessenheit von Charts und Verkaufszahlen heuchlerisch", twitterte ein Fan. Als 2021 die letzte Vinylplatte "Happier Than Ever" der Oscar-Preisträgerin erschien, war diese in acht verschiedenen Varianten erhältlich. Die schwarze Version wurde dennoch aus 100 Prozent recyceltem Vinyl hergestellt und in einer Schrumpffolie aus Zuckerrohr verpackt. Auch die bunten Varianten wurden damals aus recyceltem Material hergestellt.

Die Familie von Billie setzt sich seit ihrer Kindheit für ein umweltbewusstes Leben ein. Alles wurde wiederverwendet – sogar Geschenkpapier! "Wenn ich ein Geschenk bekam, habe ich das Klebeband sorgfältig entfernt und es nicht zerrissen und zusammengefaltet, damit es wiederverwendet werden kann – ich wollte es nicht zerstören", erzählt die Künstlerin. 2012 rüstete die Familie ihr Zuhause in Los Angeles sogar auf Solarenergie um und entfernte 2014 den Rasen aus ihrem Vorgarten, um Wasser zu sparen. Auch bei der Suche nach einem Plattenlabel für die damals aufstrebende Sängerin war es der Mutter, Maggie Baird (65), besonders wichtig, über die Umweltinitiativen und -politik des Labels informiert zu sein.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

SIPA USA / ActionrPress Billie Eilish, 2024

