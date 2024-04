Lana Del Rey holt Billie Eilish beim Coachella auf die Bühne

Das Coachella-Festival enttäuscht einfach nicht! Am Freitagabend performten neben den Sängerinnen Suki Waterhouse (32) und Sabrina Carpenter (24) auch die Lana Del Rey (38). Laut TMZ trat sie an diesem Abend jedoch nicht allein auf: Billie Eilish (22) hatte die große Ehre, mit ihrem Idol Lana einen Song zum Besten zu geben. Die 22-Jährige betrat die Bühne und begann ihren Hit "Ocean Eyes" zu singen, wobei Lana sie unterstützte. Danach performten sie gemeinsam Lanas Ballade "Video Games". Die Festival-Besucher schienen begeistert – sie hörten nicht mehr auf zu jubeln.

Auch Billie konnte ihre Begeisterung nicht verbergen. "Das ist der Grund für die Existenz von euch B*tches... mich eingeschlossen!", bezog sich Billie auf die Musiker und zeigte auf Lana. Die 38-Jährige fand ebenso lobende Worte und betonte, dass Billie die Stimme der heutigen Generation sei. Obwohl die beiden nie zusammen Musik produziert haben, ist es kein Geheimnis, dass sie große Fans voneinander sind. In einem Interview für das Interview Magazin hatten die beiden bereits zuvor über ihre Musik gesprochen und waren aus dem Schwärmen füreinander gar nicht mehr rausgekommen. "Das war eine der größten Inspirationen, die ich von dir bekommen habe – deine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen und aus der Sicht einer Figur zu schreiben", hatte die 22-Jährige geschildert.

Ursprünglich hatten die Fans erwartet, dass Taylor Swift (34) mit ihrer Freundin auf der Bühne stehen würde. Lana war auf Taylors Album "Midnights" mit dem Song "Snow On The Beach" vertreten. Auch bei ihrem Sieg bei den Grammy Awards betonte die "Shake It Off"-Interpretin, was für eine außergewöhnliche Künstlerin Lana sei. Bislang gab es jedoch keinen gemeinsamen Moment auf dem Festival. Die Swifties scheinen jedoch nicht vom Glauben ablassen zu wollen, dass Taylor sich beim nächsten Coachella-Wochenende zu Lana auf die Bühne gesellen wird.

