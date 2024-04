Billie Eilish entspannt am besten mit Sex und Masturbation

Als Superstar ist Billie Eilish (22) hin und wieder jeder Menge Stress ausgesetzt – doch die Sängerin weiß sich zu helfen. Im Interview mit Rolling Stone nimmt sie kein Blatt vor den Mund und erzählt offen und ehrlich, dass sie sich am liebsten mit Sex entspanne. "Du hast mich gefragt, was ich mache, um mich zu entspannen. Dieser Scheiß kann dich manchmal wirklich retten, ich sag's nur. Ich könnte es nicht mehr empfehlen, um ehrlich zu sein", plaudert sie aus. Vor allem Masturbation vor dem Spiegel habe ihr eine tiefe Verbindung zu sich selbst geschenkt. "Ich muss sagen, sich selbst im Spiegel zu betrachten und zu denken 'Ich sehe gerade wirklich gut aus', ist so hilfreich" – so habe der "Ocean Eyes"-Star gelernt, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren.

Im Anschluss scherzt Billie, dass sie sogar einen "Doktortitel in Masturbation" haben sollte, aufgrund der ganzen Erfolge, die sie dadurch persönlich erzielte. Zudem sei Sex ihr "Lieblingsthema", wie sie betont: "Ich spreche grundsätzlich über Sex, wann immer ich kann. Das ist buchstäblich mein Lieblingsthema." Im Großen und Ganzen ist die 22-Jährige der Meinung, dass die Themen Selbstbefriedigung und Sex generell mehr Offenheit erfahren sollten: "Ich denke, es ist so verpönt, darüber zu sprechen, und ich denke, das sollte sich ändern." Bisher habe sie als Frau die Erfahrung gemacht, dass die öffentliche Aussprache dieser Dinge auf "seltsame Weise" angesehen wird.

Auch aus ihrer Sexualität macht die Beauty kein Geheimnis. Im vergangenen Jahr offenbarte Billie, dass sie sowohl auf Männer als auch auf Frauen steht. "Ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich eine gute Beziehung zu Mädchen haben könnte. Ich liebe sie so sehr. [...] Ich fühle mich zu ihnen als Menschen körperlich hingezogen", erklärte sie gegenüber Variety. Dass ihre Fans von dieser Info scheinbar überrascht waren, verblüffte die Künstlerin wohl. "Irgendwie dachte ich, das sei klar. Mir war nicht bewusst, dass die Fans das nicht wissen. Ich mache das schon lange und habe nur nicht darüber gesprochen", verriet sie lachend im Interview.

Getty Images Sängerin Billie Eilish

Getty Images Billie Eilish bei den People's Choice Awards 2024

