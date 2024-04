Billie Eilish küsst Quenlin Blackwell auf Coachella-Festival

Beim Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste tanzen und feiern die Stars, was das Zeug hält – darunter auch Billie Eilish (22). Bei dem musikalischen Spektakel macht die Sängerin nun abermals deutlich, dass sich auch zu auf Frauen hingezogen fühlt. In einem aktuellen Video, das TMZ vorliegt, ist zu sehen, wie die Oscar-Preisträgerin ausgelassen auf der Bühne tanzt – und dabei der YouTuberin Quenlin Blackwell einen flüchtigen Kuss auf den Mund verpasst.

Damit aber noch nicht genug: Ein weiterer Clip zeigt, wie die "What Was I Made For?"-Darstellerin eng umschlungen mit Quenlin auf der Bühne tanzt. Als diese dann anfängt wild drauflos zu twerken, lässt es sich Billie offenbar nicht nehmen, der 23-Jährigen ein paar Klapse auf den Po zu geben. Medienberichten zufolge sind sie seit einiger Zeit miteinander befreundet. Wie genau der Kuss zwischen den beiden zu verstehen ist, bleibt daher wohl erst einmal unklar...

Erst im vergangenen November bestätigte Billie in einem Interview mit Variety, dass sie auch auf Frauen stehe. "Ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich eine gute Beziehung zu Mädchen haben könnte", gab die Musikerin zu und fügte hinzu: "Ich liebe sie so sehr. [...] Ich fühle mich zu ihnen als Menschen körperlich hingezogen. Aber ich bin auch so eingeschüchtert von ihnen und ihrer Schönheit und ihrer Präsenz."

Getty Images Quenlin Blackwell im September 2024

Getty Images Billie Eilish im März 2024

