Kein Schampus? So lässig feierte Billie Eilish Oscar-Gewinn

Billie Eilish (22) veranstaltete nach der diesjährigen Oscarverleihung ihre ganz private After-Show-Party – und das mit Rührei und Waffeln! Die Sängerin ließ ihre Fans auf Instagram wissen, dass sie bis etwa 06:00 Uhr morgens unterwegs war. Mit dabei war ihre frisch gewonnene Trophäe, die sie bewusst im Vordergrund ihrer Insta-Story drapierte! Wie auf dem Bild zu sehen ist, sitzt die 22-Jährige an einem großen Tisch in einem typisch amerikanischen Restaurant in Los Angeles und nippt an einem Wasserglas. Der Zeitstempel verrät den Followern außerdem, dass sie bis in die frühen Morgenstunden ihren Erfolg feierte – zu Recht!

Die erfolgreiche Sängerin und ihr Bruder Finneas O'Connell performten ihren oscarprämierten Song "What Was I Made For" auf der Bühne der 96. Oscarverleihung vor einem starbesetzten Publikum. Der Songwriter begleitete seine Schwester während der Ballade am Klavier. Damit sorgten die beiden für viele Tränen bei den Gästen! Billie und der 26-Jährige berührten mit ihrer emotionalen Performance vor allem einige Stars des Barbie-Casts wie America Ferrera (39) und Kate McKinnon (40). Für den gemeinsamen Auftritt erhielten die Geschwister Standing Ovations und reichlich Applaus.

Mit ihrem Song "What Was I Made For" aus dem Erfolgsfilm "Barbie" räumte Billie bereits ihren zweiten Award in der Kategorie "Bester Filmsong" ab. Zwei Jahre zuvor erhielt sie für den Titelsong des James Bond-Films "No Time to Die" ihren ersten Goldjungen. Damit ist sie die bisher jüngste Gewinnerin der begehrten Trophäe! Ihren musikalischen Durchbruch schaffte die Sängerin 2019 mit dem Song "Bad Guy", für den sie bei der 62. Verleihung der Grammy Awards die Auszeichnung als "Song of the Year" gewann. Das begleitende Musikvideo erhielt zudem mehr als 1,2 Milliarden Klicks auf YouTube und bildete damit den Grundstein ihrer Karriere.

Instagram / billieeilish Billie Eilish nach der Oscar-Verleihung 2024

Getty Images Billie Eilish und Finneas O'Connell bei der 96. Oscar-Verleihung

