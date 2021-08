Tom Novy schwebt auf Wolke sieben! Der Münchner Musikproduzent und Techno-DJ, der vor allem durch seinen Hit "Now or never" große Bekanntheit erlangte, fand nun auch privat sein großes Glück. Nach einer ersten gescheiterten Ehe kam er vor rund drei Jahren mit der Unternehmerin Bella Colak zusammen. Nun ist er mit ihr den nächsten Schritt gegangen: Die beiden gaben sich das Jawort!

Wie Bild berichtet, sollen Tom und Bella bereits am Freitag geheiratet haben. Der DJ teilte auf seinem Instagram-Account nun zwei Fotos der Zeremonie. Auf einem der Schnappschüsse halten er und seine Frau jubelnd ihre Hände in die Luft, während sie aus dem Standesamt kommen. "Gestern war einer der besten Tage meines Lebens. Ich bin so glücklich darüber, dass ich jetzt dein Mann bin", lauten Toms Worte unter dem Beitrag. Auf einem weiteren Foto ist außerdem sein elfjähriger Sohn Maxi zu erkennen, den er aus seiner ersten Ehe hat.

Nachdem sich die beiden Turteltauben im Standesamt ihr Eheversprechen gaben, sollen sie mit rund 70 Personen ihre Liebe in einem Golfclub gefeiert haben. Gegenüber Bild schwärmt der DJ von seiner neuen Ehefrau in den höchsten Tönen: "Bella ist die wundervollste Frau. Fleißig, ehrlich und mein bester Freund. Und sie ist begnadet schön!“

Tom Novy, DJ

Tom Novy und seine Frau Bella Colak

Tom Novy, DJ

