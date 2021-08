Sie haben Millionen Fans zu zweit unterhalten! Tex und John Kelly sind gefeierte TikTok-Stars in den USA. Über 2,7 Millionen Follower hat das beliebte Vater-Sohn-Duo beinahe täglich auf dem gemeinsamen Social-Media-Profil mitgerissen. Vor allem die humorvollen Prank-Videos sind bei der Community immer gut angekommen. Doch nun muss Tex allein weitermachen. Wie der junge Mann berichtet, ist sein Vater vor Kurzem gestorben!

Auf seiner Instagram-Seite widmet Tex seinem Papa einen herzergreifenden Post. "Du wirst immer mein Held sein, Dad, ich liebe und vermisse dich so sehr. Ich weiß, dass du jetzt an einem besseren Ort bist und über uns alle wachst. Du warst ein großartiger Vater, Sohn, Bruder und Freund für viele", heißt es in den emotionalen Zeilen. Der TikToker sei vor allem dankbar dafür, dass er so viel von seinem viel zu früh verstorbenen Vater lernen konnte.

"Ich bin so stolz auf den Vater, der du warst, und auf die Beziehung, die wir hatten. Sie war etwas so erstaunlich Schönes und Besonderes. Es gab nie ein Gespräch, das nicht mit "Ich liebe dich, Junge" endete", schreibt Tex in seinem Post weiter. Weitere Informationen zum Tod seines Vaters lässt der Netz-Star in seinem Beitrag aber offen.

