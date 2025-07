Trotz Erfolg: "The Residence" bekommt keine zweite Staffel

Schlechte Nachrichten für Fans der Netflix-Serie "The Residence": Nach nur einer Staffel wird es nun leider keine Fortsetzung geben. Diese traurige Nachricht wurde Anfang Juli 2025 veröffentlicht, wie unter anderem Deadline berichtete. Die Murder-Mystery-Serie bot in acht spannenden Episoden einen Blick hinter die Kulissen des Weißen Hauses und hätte durchaus Potenzial für weitere Geschichten gehabt. Produziert von Shondaland, der Firma von Shonda Rhimes (55), die auch hinter Bridgerton und Grey's Anatomy steht, konnte sie offenbar nicht die erhofften Streamingzahlen erreichen. Netflix hat sich daher wohl gegen eine Fortsetzung entschieden.

"The Residence" basiert laut Kino.de auf dem gleichnamigen Buch von Kate Andersen Brower. Die Serie griff den humorvollen Blick auf die Bediensteten des Weißen Hauses auf und verband ihn geschickt mit einem spannenden Kriminalfall. Zuvor erklärte Serienschöpfer Paul William Davies gegenüber TVLine, dass er zahlreiche Ideen für weitere Episoden rund um die exzentrische Ermittlerin Cordelia Cupp hatte – gespielt von Uzo Aduba (44). In einer zweiten Staffel sollten neue Mordfälle, ein frisches Setting und zusätzliche Charaktere eingeführt werden.

Trotz der Absetzung hinterließ die Serie bei vielen Zuschauern Eindruck. Uzo Aduba begeisterte als Cordelia mit einem scharfsinnigen, eigenwilligen Charakter und galt für viele als Highlight der Serie. Während Netflix neue Formate wie "Running Point" und "The Four Seasons" um eine zweite Staffel verlängert hat, wurden neben "The Residence" auch die weniger erfolgreichen Serien "Pulse" und "No Good Deed" endgültig abgesetzt. Für Fans bleibt immerhin die erste Staffel als unterhaltsames, wenn auch kurzes Serienerlebnis bestehen.

Getty Images Shonda Rhimes and Harper Rhimes bei der Premiere von "The Residence" in Los Angeles, März 2025

Getty Images Uzo Aduba bei der Weltpremiere von "The Residence" in Los Angeles

Getty Images Shonda Rhimes bei der Premiere von "The Residence" in Los Angeles, März 2025