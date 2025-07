"Emotional": Maren und Tobi Wolfs Sohn ist nun Vorschulkind

Maren Wolf (33) teilt mit ihren Fans einen besonders emotionalen Moment: Ihr Sohn Lyan River Wolf (4) ist ab sofort ein Vorschulkind. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die YouTuberin tief bewegt und kämpfte mit den Tränen. "Lyan ist ab heute ein Vorschulkind. Für mich ist das gerade richtig, richtig schlimm", erklärte sie und betonte zugleich, wie schnell die Zeit vergeht. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge teilte sie außerdem ein Bild aus dem Jahr 2022, das ihren Sohn an seinem ersten Tag in der Kita zeigt. Darauf hält Lyan stolz eine Schultüte und wird liebevoll von seiner Mutter umarmt.

Einige Stunden später beruhigte sich die Influencerin wieder etwas und berichtete ihren Followern, dass sie und ihr Mann Tobias Wolf planen, mit ihrem Sohn sowie einem weiteren Kind ein gemeinsames Wochenende und einen Urlaub zu verbringen. Nächster Stopp sei dabei der Europapark – ein Highlight, auf das sich insbesondere der jetzt schon so große Lyan sehr freut. Maren schilderte dabei ihre Vorfreude darüber, Lyan nach diesem aufregenden Tag wieder abzuholen und den Moment zu feiern. Trotz ihrer Wehmut scheint die kleine Familie die Entwicklungsschritte des Vierjährigen in vollen Zügen zu genießen.

Aber nicht nur Maren wurde von ihren Gefühlen übermannt. Auch Tobi meldete sich mit einem Erinnerungsfoto in seiner Story. "Vor drei Jahren das erste Mal zusammen zur Kita", kommentierte der stolze Vater den Schnappschuss, der ihn mit seinem Sohn vor rund drei Jahren zeigt. Dazu gab es ein Selfie, auf dem auch Tobi Tränen in den Augen hat und sichtlich bewegt lächelt. Maren und Tobi sind seit rund acht Jahren verheiratet und Lyan ist ihr einziges Kind. Weiteren Nachwuchs schließen die beiden aber nicht aus und planen bereits ein weiteres Baby.

Maren und Tobias Wolf, Influencer

Tobias, Lyan River und Maren Wolf

Tobias, Maren und Lyan River Wolf

