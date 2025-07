Krass: Dieser große Twitch-Star hat noch nie Urlaub gemacht

Aktuell gehört Zarbex (27) zu den beliebtesten Streamern Deutschlands. Regelmäßig geht er bei Twitch live und unterhält seine Fans, indem er Spiele spielt oder einfach nur erzählt. Dass der Content Creator ein echtes Arbeitstier ist, wissen wohl die wenigsten. In der Show "Die Streamingwoche" von EliasN97 (27) plaudert Zarbex jetzt aus dem Nähkästchen und verrät: Richtigen Urlaub hatte er noch nie. "Bro, du musst dir vorstellen: Ich habe in meinem Leben noch nie Urlaub gemacht. [...] Ich war noch nie in einem Hotel, noch nie an einem Pool im Urlaub oder so", erzählt er. Dass das Gespräch mit Kollege Eli in einem Pool stattfindet, fühlt sich für den Schleswig-Holsteiner deshalb auch an wie Urlaub: "Das hier ist für mich gerade wie Urlaub – deswegen genieße ich das so."

Für Eli ist das kaum zu glauben. Allerdings erklärt Zarbex, dass er zwar schon mal Urlaub geplant, das aber nie geklappt habe. Erst im vergangenen Jahr wollte er zusammen mit Freundin Julia verreisen: "Wir wollten schon letztes Jahr Urlaub machen, aber das hat irgendwie nicht geklappt." Traumziele hat der 27-Jährige trotzdem – und die wird er sich beizeiten bestimmt auch erfüllen. "Griechenland wird's", steht für ihn fest. Da gebe es nicht nur jede Menge idyllische Inseln, sondern auch richtig gutes Essen. Wann es so weit ist, wird sich zeigen, denn aktuell scheint Zarbex ständig in seinem Job als Streamer unterwegs zu sein.

Seine Karriere begann Zarbex als YouTuber – und das schon in ganz jungen Jahren, zwischen zehn und elf. Seit 2012 trägt Maik, wie Zarbex eigentlich heißt, seinen Künstlernamen und begann zu dem Zeitpunkt auch mit Videos des populären Klötzchen-Aufbauspiels "Minecraft". Der große Durchbruch folgte aber erst mit dem Wechsel zu Twitch und den Livestreams. Wie bei den meisten Streamern ging es bei Zarbex mit nur wenigen Zuschauern los, bis schließlich Zusammenarbeiten mit Twitch-Größen wie Eli oder Rewinside (32) folgten. Heute ist Zarbex nicht mehr aus der Szene wegzudenken und ein fester Bestandteil der Gruppe um MontanaBlack (37), Trymacs (30), Papaplatte (28) und Co. Vergangenes Jahr gab es bei den Stream Awards sogar den NOTY, also den Preis als "Newcomer of the Year".

Instagram / C9FLOWVM7VM Zarbex, deutscher Streamer

Instagram / zarbex Zarbex und seine Freundin Julia, Juli 2022

Instagram / zarbex MontanaBlack und Zarbex, deutsche Twitch-Stars

Was haltet ihr davon, dass Zarbex noch nie Urlaub gemacht hat? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Man macht doch zumindest mal einen Wochenendtrip... Na ja, wenn immer was dazwischenkommt oder man keine Zeit hat, kann das schon sein. Ergebnis anzeigen