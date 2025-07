So fanden Katja Burkard und ihr Partner wieder zueinander

Katja Burkard (60) hat über die bewegenden Momente gesprochen, die sie und ihren Lebensgefährten Hans Mahr (76) wieder zueinandergeführt haben. Nach einer einjährigen Trennung, die vor rund drei Jahren begann, fand das Paar dank eines überraschenden Anrufs in einer emotionalen Nacht wieder zusammen. Katja war zu diesem Zeitpunkt gerade zu Gast bei einer Veranstaltung in Hamburg. Die Moderatorin erinnert sich in der NDR-Talkshow "Das!": "Ich hing da richtig in den Seilen und habe plötzlich alles hinterfragt. Genau in diesem Moment rief mich mein Mann an." Dieser Anruf wurde zum Wendepunkt in ihrer Beziehung.

Trotz der vorangegangenen Schwierigkeiten und wiederkehrenden Konflikte entschied sich das Paar damals, einen Neuanfang zu wagen. Dabei verzichteten sie auf Therapie und professionelle Hilfe und setzten stattdessen auf intensive Gespräche miteinander. Katja betont: "Wir haben beide gemerkt, was wir aneinander haben, und waren gottfroh, dass wir uns wiederhaben!" Heute seien die TV-Persönlichkeit und ihr Partner glücklicher denn je und schätzen ihre Verbindung mehr als zuvor. Vor allem die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und ehrlich zu ihren Gefühlen zu sein, sei der Schlüssel zu ihrer Versöhnung gewesen.

Hinter der Krise des Paares standen keine dramatischen Ereignisse wie Untreue und Co., sondern Alltagsprobleme, die sich über Jahre hinweg aufgestaut hatten. Katja erklärte in der Vergangenheit bereits offen, dass es für sie notwendig war, damals eine Pause einzulegen, um Klarheit über ihre Wünsche und die Beziehung zu gewinnen. "Wenn man immer wieder dieselben Themen diskutiert, die sich nicht lösen, muss man irgendwann Konsequenzen ziehen. Ich hätte nie gedacht, dass wir aus diesem Kreislauf ausbrechen können", schilderte sie im Podcast "M wie Marlene" mit Marlene Lufen (54).

Getty Images Katja Burkard und Hans Mahr, September 2024

AEDT / ActionPress Katja Burkard, Moderatorin

Getty Images Kartja Burkard mit ihrem Partner Hans Mahr im Juni 2024