Mit diesem Anblick schockiert Peter Vigilante nicht nur seine Fans! Der New Yorker gehörte in der vergangenen Staffel von Finger weg! zu den flirtwilligen Singles, die von Lana auf die Probe gestellt wurden. Nach seinem Auftritt in der Show ist der Lockenkopf inzwischen auf TikTok ein kleiner Star geworden – mehr als drei Millionen Menschen folgen dem US-Amerikaner. Und seine Follower wurden nun Zeugen eines skurrilen Moments: In einem neuen Video zeigt sich Peter seiner Mutter nackt – inklusive rotierendem Penis!

Auf seinem TikTok-Profil veröffentlichte der Muskelhottie zuletzt ein Video, das ihn gemeinsam mit seiner Freundin und Showkollegin Melinda Berry zeigt. In dem Clip telefoniert das Model gerade via Videocall, während Peter auf dem Bett liegt – plötzlich springt er jedoch auf, entblößt sich vor der Beauty und schwingt sein Gemächt in ihre Richtung. Das Amüsante daran: Melinda facetimt offenbar mit Peters Mutter – und dreht das Telefon in Richtung des Nackedeis! "So weit ist es mit dem Helikopter-Trend gekommen. Das lief jedoch nicht so wie geplant!", schrieb der 21-Jährige dazu.

Melinda und Peter hatten sich schon während "Finger weg!" kennengelernt. Bis auf einen Knutscher lief zwischen den beiden jedoch nichts, stattdessen kam die New Yorkerin mit Sieger Marvin Anthony zusammen. Nach der Trennung datet sie nun Peter.

Instagram / petervigilante Melinda und Peter von "Finger weg!"

TikTok / peter_vigilante Melinda Berry und Peter Vigilante

Netflix Melinda und Marvin bei "Finger weg!"

