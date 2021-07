Hat es bei Marvin Anthony und Melinda Berry etwa doch nicht richtig gefunkt? Immer mehr Kandidaten der zweiten Staffel gaben jüngst bekannt, wie es in ihrem Liebesleben nach Finger weg! weiterging. So bildeten sich einige Paare – Cam Holmes und Emily Faye Miller wohnen mittlerweile sogar schon zusammen. Bei Marvin und Melinda gab es dagegen offensichtlich kein Happy End. Melinda ist nun sogar mit einem anderen Kandidaten der Kuppelsendung liiert.

Auf Instagram verkündete das Model nun, es ist in einer Beziehung mit Co-Star Peter Vigilante. Beide Turteltauben veröffentlichten auf ihrem jeweiligen Account Pärchen-Pics. "Zumindest war es diesmal kein Mückenstich", schrieb Melinda in ihrem Bildbeitrag. Damit spielt die Beauty auf eine Szene in der Sendung an, wo sie Peters Hand auf ihren Po legte – er sollte dort angeblich nur einen Mückenstich ertasten.

Marvin scheint keine Probleme damit zu haben, dass seine Ex-Flamme seinen TV-Kollegen datet. Er kommentierte beide Beiträge und wünschte dem Paar alles Gute. Als Peter und Melinda in der Show einmal knutschten, brachte ihn das zu der Zeit aber richtig auf die Palme.

