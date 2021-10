RIN hat so einige Höhen und Tiefen hinter sich! Aktuell ist der Musiker aus der Rapszene kaum noch wegzudenken: Neben der Zusammenarbeit mit musikalischen Größen wie Bausa und Co. konnte der gebürtige Schwabe in der Vergangenheit für eines seiner Alben sogar die 1Live Krone abstauben. Doch bei dem Künstler lief es nicht immer so rund: Vor seinem Erfolg war RIN nämlich auch schon mal total pleite!

"2012 zog ich mit meinen Eltern aufgrund der zweiten Insolvenz unseres Restaurants in dieses Dorf – mit sechs Monatsmieten im Rückstand und meine Eltern verpfändeten ihre Eheringe", erzählte Renato Simunovic, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, nun ganz offen auf Instagram. Drei Jahre lang lebte der "Bros"-Interpret nicht nur arbeitslos, sondern auch ohne jegliche Perspektive in den Tag hinein. Zusätzlich plagten RIN in dieser Zeit immer wieder regelmäßige Panikattacken.

"Das hier soll definitiv keine Story von Willenskraft und Motivation sein, denn es hat viel mehr gebraucht als das", stellte RIN klar. Auf seinem Weg an die Spitze bekam der Bietigheim-Bissinger immer wieder tatkräftige Unterstützung von seinen Liebsten. Wo er heute steht und welche Zeit hinter ihm liegt, könne der Musiker oftmals selbst kaum glauben: "Absolute Hingabe und Hilfe von so vielen Leuten, Freunden und Familie und eine riesen Portion Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort!"

