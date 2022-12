Mit Leistung unzufrieden: Rapper RIN verschiebt seine Tour!

RIN möchte an sich arbeiten. Der Rapper begann vor zehn Jahren damit, Musik zu machen. Die harte Arbeit an seinen Songs zahlte sich 2016 dann endlich aus: Mit dem Lied "Bianco" landete er einen Hit. Seitdem ist er kaum noch aus der Rapszene wegzudenken und arbeitet mit namhaften Künstlern wie Bausa und Ufo361 (34) zusammen. Trotz seines Erfolges ist RIN mit seiner Leistung bei Auftritten nicht zufrieden, weshalb er nun sogar seine Tour vom kommenden Frühling auf den Winter verschoben hat!

Der Rapper hat jetzt beschlossen, dass er erst Ende nächsten Jahres wieder Konzerte geben wird. "Ich habe den ganzen Festival-Sommer leichte Bauchschmerzen gehabt, vor allem nach den großen Auftritten […]. Ich hatte richtiges Unwohlsein und habe gemerkt, irgendetwas stimmt nicht", erklärte er in einem Instagram-Video. Danach habe er sämtliches Live-Material von seinen Konzerten gesichtet und sei zu dem Entschluss gekommen, dass sich seine Performance seit 2020 nicht mehr weiterentwickelt haben. "Ich finde es wichtig, mir Zeit zu nehmen und zu sagen, ich arbeite an einer neuen Show, ich arbeite an meinen Skills und ich kann ganz viel neue Musik rausbringen", begründete er seine Entscheidung.

RIN liege es sehr am Herzen, dass seine Fans für das Geld auch eine gute Show geliefert bekommen. "Die Tour verkauft sich super […]. Aber trotzdem konnte ich das so jetzt einfach nicht zu Ende bringen", gab der 28-Jährige zu und merkte an: "Die Tour-Tickets sind nicht billig und deswegen habe ich einfach die harte Entscheidung getroffen."

Anzeige

Instagram / rintintin RIN im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / rintintin Rapper RIN im September 2022

Anzeige

Instagram / rintin RIN, Rapper

Anzeige

Wie findet ihr es, dass RIN die Tour wegen seiner Live-Skills verschoben hat? Ich finde das eine gute Einstellung! Ich finde das unnötig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de