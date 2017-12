Der Moderator Walter Freiwald (63) ist derzeit in Weihnachtsstimmung! Regelmäßig stimmt er sich und seine Fan-Gemeinde mit Xmas-Videos auf die anstehenden Feiertage ein. Kürzlich warf er sich dafür so richtig in Schale und dichtete den Text zum Hip-Hop-Track "Bros" von RIN um. Ob der Rapper von dieser witzigen Sprechgesangs-Performance auch begeistert ist? Zumindest droht wohl kein ernsthafter Musik-Beef, denn der preisgekrönte Interpret gibt gegenüber Promiflash bei der 1LIVE Krone allgemeine Streitentwarnung: “Das existiert nicht in meiner Welt, das zieht an mir vorbei. Ich lebe ein positives Leben!"