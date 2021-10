Endlich ist es so weit! Yebin Mok (37) verzückte ihre Fans Anfang April mit süßen News: Die Eiskunstläuferin verkündete damals nämlich, dass Baby Nummer zwei unterwegs ist! In der Zwischenzeit zeigte die Profisportlerin ihren Followern ein paar Mal ihre Babykugel. Besonders viele Einblicke in ihren Alltag als werdende Mama gab es allerdings nicht. Doch jetzt hat das Warten ein Ende: Yebin ist zum zweiten Mal Mutter geworden!

Die freudige Nachricht verriet Yebin im Interview mit dem Magazin OK!: "Sie hat uns ein wenig warten lassen, aber jetzt sind wir überglücklich, unsere hübsche kleine Tochter begrüßen zu dürfen!" Auch den Namen ihres jüngsten Sprosses verriet die 37-Jährige: Die Kleine hört auf den schönen Namen Lilia Song-i – eine Hommage an Yebins koreanische Wurzeln.

Yebin und ihr Mann Tom heirateten im Jahr 2015. Gemeinsam mit ihrem Sohn Theo freuen sie sich nun wahnsinnig über ihren Familienzuwachs: "Jetzt sind wir schon zu viert!" Ihre Fans dürfen gespannt sein, wann sie den Nachwuchs zu Gesicht bekommen.

Getty Images Yebin Mok, Eiskunstläuferin

Instagram / yebinmok Yebin Mok mit ihrem Mann Tom Naylor und ihrem Sohn Theo

Getty Images Eiskunstläuferin Yebin Mok

