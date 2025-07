Zweimal schuldig: So reagierte P. Diddy auf Urteil der Jury

P. Diddy (55) wurde im Verfahren um schwere Vorwürfe wie Menschenhandel und Erpressung von der Jury in zwei von fünf Anklagepunkten für schuldig befunden. Der Rap-Mogul hatte sich während des gesamten Prozesses, der im Juni 2025 zu einem vorläufigen Abschluss kam, nicht auf die Anklagebank gesetzt, sondern sich entschieden, nicht auszusagen, was laut Richter Arun Subramanian keine Rückschlüsse auf seine Schuld zulassen sollte. Die Geschworenen hatten unter anderem belastende Beweise gehört, darunter SMS zwischen P. Diddy und seinen Ex-Partnerinnen, die Berichte über Gewalt und Kontrolle dokumentierten. Seine Reaktion nach dem Urteil? Laut NBC News kniete er nach der Urteilsverkündung nieder, legte den Kopf auf einen Stuhl und wirkte betend – erleichtert, da ihm eine lebenslange Haftstrafe erspart blieb.

Die Anklage hatte ein düsteres Bild des Künstlers gezeichnet, dem ein kriminelles Netzwerk zur Seite gestanden haben soll, um seine Wünsche mit Gewalt und Manipulation durchzusetzen. Vor allem die Aussagen zweier Ex-Partnerinnen wie Cassie (38) und einer anonymen Zeugin ("Jane") erschütterten den Prozess. "Jane" warf ihm vor, sie während ihrer Beziehung mehrfach schwer misshandelt zu haben, darunter ein Vorfall im Jahr 2024, bei dem sie laut ihrer Aussage stundenlang geschlagen und mit Drohungen überzogen wurde. Auch Cassie berichtete, dass sie gezwungen worden sei, an sogenannten "Freak-Offs" teilzunehmen, bei denen sie gegen ihren Willen intime Handlungen ausführen musste.

P. Diddy, der mit seinem Label Bad Boy Records einer der erfolgreichsten Produzenten der 90er Jahre war, steht nun vor einer ungewissen Zukunft. Der Musiker, der privat und beruflich als einer der einflussreichsten Köpfe der Unterhaltungsbranche galt, hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Schlagzeilen über seine extravaganten Partys und Beziehungen auf sich aufmerksam gemacht. Doch seit Jahren überlagern Berichte über angeblichen Machtmissbrauch und Gewalt sein Image. Ob sich der "I'll Be Missing You"-Star je von diesen Vorwürfen und dem aktuellen Urteil erholen wird, steht in den Sternen. Seinen schillernden Lebensstil abzulegen, dürfte ihm jedoch schwerfallen – ähnlich schmerzlich wie der Fall von seinem einstigen Thron.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: P. Diddy und Cassie Ventura

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker