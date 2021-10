Carmen Geiss (56) hat für ihre Fans tief in der Fotokiste gewühlt! Bevor die Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie-Hauptdarstellerin 1994 ihren Mann Robert Geiss (57) heiratete, war sie jahrelang als Model und Fitnesstrainerin unterwegs: Die Millionärsgattin wurde 1982 sogar zur Miss Fitness ernannt. Wie fit sie tatsächlich war, bewies die "Jet Set"-Interpretin jetzt mit alten Fotos: Carmen teilte supersexy Bikinibilder aus vergangenen Tagen in den sozialen Medien!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Carmen jetzt ein paar Throwback-Fotos, auf denen sie in jungen Jahren ihren durchtrainierten Körper präsentiert: Auf den Schnappschüssen posiert die Kultblondine in einem superknappen rosafarbenen Bikini am Strand. "Meine guten Tage, an denen ich zehn Kilo weniger hatte", betonte die heute 56-Jährige und stellte klar: "Zu der Zeit gab es noch kein Photoshop." Aus welcher Zeit genau die Aufnahmen stammen, verriet sie allerdings nicht.

Dass Carmen inzwischen ein paar Jahre älter geworden ist, stört sie aber ganz offenbar überhaupt nicht. "Aber heute bin ich Mutter – und ich bin so froh darüber", schwärmte sie von ihrem heutigen Leben nämlich. Gemeinsam mit ihrem Gatten Robert hat sie die beiden Töchter Davina Shakira (18) und Shania Tyra (17).

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen und Robert Geiss

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss, "Die Geissens"-Star

Instagram / robertgeiss_1964 Carmen, Shania, Robert und Davina Geiss

