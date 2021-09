TikToker feiern zu "Jet Set"! Der Hit von Carmen Geiss (56) erschien bereits im Jahr 2011. Er fungiert seitdem für die TV-Serie Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie. Fans konnten in der Serie mitverfolgen, wie sich Carmen damit den Traum einer eigenen Musikkarriere erfüllt. Jetzt erlebt der Partysong der Blondine ein großes Revival. Auf TikTok geht "Jet Set" nun zehn Jahre nach der Veröffentlichung viral.

In den letzten Tagen wurden auf TikTok schon über 7.000 mit dem Sound unterlegte Clips hochgeladen. In den Videos tanzen Leute gut gelaunt zu Carmens Lied und singen mit. Eine Nutzerin erzählt: "Ich habe den Sound vor drei Tagen entdeckt, seitdem habe ich einen Ohrwurm davon." Auch ein paar Prominente machten schon bei dem neuen Social-Media-Trend mit. Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer Matthias Mangiapane (37) filmte sich in seinem Auto während er zu dem Song die Lippen bewegte. Die Germany's next Topmodel-Bekanntheit Celine Bethmann lernte sogar extra eine Choreographie für ihr Video.

Für TikTok-User führt, wie es scheint, kein Weg mehr an dem neuen Trend vorbei. "Dieser Song geht nicht ernsthaft viral? Meine ganze 'For You Page' ist voll mit Roooobert", scherzt eine Nutzerin. "Jet Set" sorgt bei auf jeden Fall für gute Laune im Netz. Carmen selbst hat bisher noch kein Video auf TikTok hochgeladen. Ein paar Auftritte in den Videos ihrer Tochter Davina (18) hatte sie aber bereits.

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie, RTL II Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane im April 2020

Instagram/carmengeiss_1965 Davina Geiss und Carmen Geiss, März 2020

