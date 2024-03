Carmen und Robert Geiss gönnen sich erste Anti-Aging-Kur

Carmen (58) und Robert Geiss (60) sagen dem Alter den Kampf an! Die TV-Persönlichkeiten haben sich eine ganz besondere Behandlung für ein jüngeres Erscheinungsbild gegönnt. "Heute hatten wir nach reiflicher Überlegung und detaillierter Beratung unsere erste Anti-Aging-Kur. Robert hat sogar Stammzellen bekommen, da wir gerne unser biologisches Zellalter verjüngen möchten", verriet die "Jetset"-Interpretin auf Instagram. Sie hätten lange darüber nachgedacht und seien zu dem Schluss gekommen, dass das in ihrem Alter eine gute Entscheidung sei. Für die Behandlung sind die beiden sogar nach Bangkok geflogen.

Die Geissens teilten zudem ein Video, in dem die beiden mit Atemmasken zu sehen sind und über ihre Arme Infusionen bekommen. "Damit ich beim nächsten Instagram-Bild keinen Filter mehr brauche", scherzte Carmen, da sie vor Kurzem einen Shitstorm kassierte, weil sie ein Foto im Netz zu stark bearbeitet hatte. Bei ihren Fans stößt aber auch das jetzige Vorhaben auf Kritik. "Nichts macht so alt wie der ständige Versuch, jung zu bleiben", findet ein User. "Unnötig und unnatürlich", kommentiert ein weiterer. Andere merken an, dass die Millionäre zu ihrem Alter stehen sollten: "Älterwerden ist ein natürlicher, normaler Prozess. Man kann es nicht verhindern, dass man stirbt. Alter und Lebensweise entscheiden, wann wir sterben."

Carmen hatte in der Vergangenheit bereits versucht, sich das Gesicht mithilfe eines Vampir-Liftings optisch verjüngen zu lassen. Dabei wurde ihr ein Serum unter die Haut gespritzt, das der Arzt vorher aus ihrem Blut gewonnen hatte. Das Ganze soll eine relativ natürliche Lifting-Methode sein. Von Botox hat die gebürtige Kölnerin schließlich auch erst mal genug. Stattdessen sei sie ein Fan von Hyaluron-Fillern.

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss beim Bal De Noël 2023

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, TV-Persönlichkeit

