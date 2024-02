"Nie wieder": Die Geissens fahren zum ersten Mal U-Bahn

Die Geissens probieren neue Fortbewegungsmittel aus. Carmen (58) und Robert Geiss (60) führen ein Leben im puren Luxus und sind immer auf Achse. Für gewöhnlich sind sie mit dem Auto, dem Flugzeug oder auch der Yacht unterwegs. In der aktuellen Folge ihrer Reality-Doku machen sie einen Ausflug nach New York. Beim Shoppen entscheiden sie sich kurzerhand dazu, mit der U-Bahn zu fahren – allerdings nicht ganz unfreiwillig: Vor allem Carmen hat nach einer Fahrt schon wieder genug von öffentlichen Verkehrsmitteln!

Sowohl Carmen als auch Robert beteuerten bei "Die Geissens" noch nie U-Bahn gefahren zu sein. Doch die Blondine entgegnete ihrem Mann: "Du bist auch mal U-Bahn gefahren. Du warst auch mal jung und arm." Zunächst hatte Carmen Schwierigkeiten, ein Ticket zu lösen, weil der Automat keine 100-Dollar-Scheine nahm – danach ging es endlich los. Großen Spaß hatten die beiden während ihrer Fahrt durch den New Yorker Untergrund aber nicht. "Ich bin schweißgebadet. Ich muss hier raus. Ich kann das nicht", sagt Carmen nach nicht mal einer Station. Robert bezeichnete das Ganze als "super Erfahrung" und hatte lediglich Angst um den wertvollen Schmuck seiner Frau. Die wird aber wohl auch nicht mehr so schnell in eine U-Bahn steigen: "Das war eine absolute Horrorfahrt, ein schockierendes Erlebnis. Nie wieder für mich."

Ihre beiden Töchter Davina (20) und Shania (19) sind nicht mit in die Metropole gereist, weil es ihnen dort zu stressig ist. Dabei hätte Carmen ihnen trotz ihres kleinen Traumas wohl nur zu gerne gezeigt, was sie hinter sich gebracht hat. "Unsere Töchter würden es glauben, dass ich vielleicht in Deutschland U-Bahn fahre, aber niemals in Amerika. Man sieht ja immer in den ganzen Krimis, wie gefährlich das alles ist", meint die "Jetset"-Interpretin.

"Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" am 26. Februar 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss mit Melanie Scheriau in New York

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss mit Melanie Scheriau in der U-Bahn

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss in New York

