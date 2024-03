"Prostituierte": Shania Geiss lästert über Mamas Brautkleid

Bei Familie Geiss hängt mal wieder der Haussegen schief. In einer aktuellen Folge von Die Geissens mistet die Kultfamilie ihren Keller aus. Dabei fällt Shania (19) das alte Brautkleid von Carmen (58) in die Hände. "Ein Hauch von nichts. Quasi gar nichts", stellt die Millionärsgattin nach all den Jahren fest und unterstellt ihrer Tochter, dass sie da nicht reinpassen würde. "Mama, das passt mir 100 Prozent. Aber das ziehe ich nicht an, weil ich bin keine Prostituierte", lästert der Teenager. Carmen zeigt sich genervt von der Aussage ihrer Jüngsten und schießt zurück: "Ich war keine Prostituierte. Bist du bescheuert?"

Die 58-Jährige bleibt standhaft und bietet Shania einen Wetteinsatz, damit sie das Kleid anprobiert: "Ich mache mit euch eine Wette, dass ihr nicht reinpasst. Wie viel? 100 Euro?" Davina (20) eilt ihrer Schwester zur Hilfe: "Also, ich hatte es schon mal an – mit 14. Und das war knapp, sage ich dir ganz ehrlich." Letztendlich schafft es Shania, geschickt aus der Sache herauszukommen. "Ich habe die letzten Tage sehr viel gegessen – also bin ich schwanger", erklärt die 19-Jährige.

Das ist nicht das erste Mal, dass sich Shania in eine unangenehme Situation bringt. Wenige Folgen zuvor fand die Blondine ein paar von Roberts (60) Medikamenten – und die hatten es in sich! "Was sind Filmtabletten?", fragte sie ihren Papa. Als der seiner Tochter zu verstehen gab, dass sie googeln müsse, las sie den Beipackzettel der "Tarektin"-Packung. "Oh mein Gott, Papa. [...] Das ist Viagra", stellte sie peinlich berührt fest.

Instagram / shaniageiss Shania Tyra Geiss, TV-Persönlichkeit

Instagram / shaniageiss Shania Tyra Geiss

