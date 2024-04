Carmen Geiss macht nach Shitstorm Witze über Filter-Panne

Carmen Geiss (58) kann offenbar über sich selbst lachen. Die TV-Persönlichkeit wurde vor wenigen Wochen wegen ihrer krassen Bildbearbeitung im Netz kritisiert. Sie nahm das Ganze jedoch mit Humor und gestand, gern mal mit Filtern zu experimentieren. Jetzt legt sie noch einen drauf: Auf Instagram veröffentlicht sie ein Foto, auf dem sie ihr Gesicht absichtlich extrem nachbearbeitet hat. Ihre Augen sind dick geschminkt, ihre Wangen hochgeliftet und ihre Lippen ähneln einem Schlauchboot. "Jetzt aber mal Frau Geiss ganz natürlich und ohne Filter", scherzt Die Geissens-Protagonistin in der Bildunterschrift.

Die Fans feiern Carmen größtenteils dafür. "Du hast einen großartigen Humor! Lass die Leute reden, sie werden immer reden, mach dein Ding und leb' dein Leben so, wie es dir gefällt. Du bist eine wundervolle Frau!", betont eine Followerin in der Kommentarspalte. Ein anderer User äußert sich stattdessen eher besorgt: "Ist das Humor? Das finde ich traurig! Die ist auf dem besten Weg dahin mit 60 Jahren so auszusehen. Sehr traurig!"

Carmen experimentiert nicht nur mit Fillern herum, sondern hat auch tatsächlich die eine oder andere Sache an ihrem Körper machen lassen. Erst vor wenigen Wochen war die "Jetset"-Interpretin mit ihrem Ehemann Robert (60) nach Thailand geflogen, um sich eine Anti-Aging-Kur zu gönnen. Bei der Behandlung bekamen sie unter anderem Infusionen, die zu einem jüngeren Erscheinungsbild beitragen sollen.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Reality-TV-Star

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss beim Bal De Noël 2023

