Plant Davina Geiss Brust-OP? Das sagen Robert und Carmen!

Eifert Davina Shakira Geiss (20) etwa ihrer berühmten Mama nach? Carmen (58) und Robert Geiss (60) nehmen in ihrer eigenen Realityshow Die Geissens ihre Fans mit in ihr luxuriöses Leben und geben dort exklusive Einblicke. In einer aktuellen Folge probiert ihre älteste Tochter ein Outfit der Marke ihres Papas an. Dabei fällt jedoch schnell auf: Die Träger sind zu locker! "Das müsste ein bisschen enger sein, sonst habe ich keine Brüste", stellt sie klar und fügt hinzu: "Die Brüste müssen schon ein bisschen gequetscht werden, sonst müssen wir eine Operation machen."

Was sagen ihre Eltern zu diesem Vorschlag? "Dann machen wir es enger, ist billiger und schneller und geht mit der Nähmaschine", erklärt Robert fachmännisch. Seine Liebste sieht das aber anders, sie würde eher zu der Operation tendieren! Ob der Unternehmer das kommen gesehen hat? Immerhin antwortet er darauf leichthin: "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm." Im Laufe der Episode stellt Carmen aber klar, dass sie bloß einen Scherz gemacht habe. "Unsere Kinder sind perfekt so, wie sie sind", findet die kultige Blondine.

2015 sprach Carmen in der Talksendung von Sandra Maischberger (57) "Der Alles-ist-machbar-Körper: Jeder kann schlank, jeder kann schön" ganz offen über ihre Brustoperationen: "Da waren meine Eltern schuld! Meine Mutter hat sich irgendwie beim lieben Gott falsch angestellt, als es um die Verteilung der Brust ging. Das waren bei mir zwei Erbsen auf dem Brett. Zum Glück gibt es Chirurgen, die das ändern können." Doch nicht nur an ihrer Oberweite schien die Familienmutter etwas auszusetzen zu haben – auch bei ihren Lippen und im Gesicht hatte sie nachhelfen lassen.

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss, TV-Bekanntheit

Getty Images Carmen Geiss, TV-Persönlichkeit

