Peinlich? Davina Geiss massiert die Brüste von Mama Carmen

Mit den Worten: "Ihr findet das peinlich? Es geht noch schlimmer: Go, Davina (20)", leitet Shania Tyra Geiss (19) eine ziemlich eigenartige Szene in einer neuen Folge von Die Geissens ein. Darin unternimmt die vierköpfige Familie einen gemeinsamen Bootsausflug. Während der Fahrt lässt sich Carmen Geiss (58) nach hinten in die Arme ihrer Tochter Davina Shakira Geiss fallen – und die 20-Jährige nimmt das als Anlass, an den Brüsten ihrer Mutter herumzuspielen. "Kleine Möpschen, kleine Möpschen", sagt die Blondine wiederholt, während sie der 58-Jährigen die Brust massiert.

Carmen reagiert gelassen auf die Spielereien ihrer Tochter. "Die spielen ein Leben lang mit Mamas Möpsen. Früher haben die noch daran getrunken", scherzt die Blondine. Und für Familienoberhaupt Robert Geiss (60) scheint das auch keine ungewöhnliche Szene zu sein. Er sieht das Ganze pragmatisch: "Na, dann hat sich das ja gelohnt, dass wir Geld [in die Brüste] investiert haben." Davina fasst diese bizarre Szene treffend zusammen: "Ja, also das sieht man nur bei den Geissens."

Neben den Brüsten von Mama Carmen stand kürzlich erst Davinas eigene Oberweite im Vordergrund. Bei der Anprobe eines Outfits der Marke ihres Vaters fiel der 20-Jährigen auf, dass das Oberteil zu groß war: "Das müsste ein bisschen enger sein, sonst habe ich keine Brüste [...] sonst müssen wir eine Operation machen." Auch hier wählte Robert den pragmatischen Ansatz und schlug vor: "Dann machen wir es enger, ist billiger und schneller und geht mit der Nähmaschine."

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss, TV-Bekanntheit

Instagram / davinageiss Davina, Robert und Carmen Geiss

