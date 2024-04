Carmen Geiss rät Tochter zu Brust-OP: Fans regen sich auf!

Für diesen Scherz muss Carmen Geiss (58) jetzt harte Kritik einstecken! In einer Folge von Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie rät die Jetset-Lady ihrer Tochter Davina (20) dazu, sich einer Brust-OP zu unterziehen. Später löst die Familienmutter allerdings auf, dass sie sich nur einen Scherz erlaubt hat. Trotzdem hagelt es auf der offiziellen Instagram-Seite von RTLZWEI Kritik seitens der Zuschauer. "Was für eine Mutter empfiehlt ihrer Tochter eine OP?!" oder auch "Sorry, diese Aussage geht gar nicht, liebe Carmen", beschweren sich beispielsweise zwei Nutzer.

Aber was genau sagte Carmen denn eigentlich zu Davina? In der "Die Geissens"-Folge probiert die 20-Jährige ein Oberteil von Roberts (60) Modemarke an. Dabei fällt ihr auf, dass die Träger nicht eng genug anliegen – deshalb schlägt sie vor: "Entweder enger oder operieren." Carmen zögert nicht lange und antwortet prompt: "Na ja, ich würde ja operieren sagen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm." Später löst sie allerdings auf, dass es sich bei ihrer Aussage nur um einen Scherz gehandelt habe.

Carmen hat im Laufe ihres Lebens selbst schon Erfahrungen mit plastischen Eingriffen gemacht. In der Talkshow "Maischberger" sprach die Luxuslady bereits über ihre eigene Brust-OP. Sie habe sich für eine größere Oberweite unters Messer gelegt, weil ihre Brüste zuvor wie "zwei Erbsen" gewesen seien. Sie betonte: "Zum Glück gibt es Chirurgen, die das ändern können."

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Carmens Aussage? Das geht gar nicht. Darüber macht man keine Witze. Ich finde es nicht schlimm. Sie hat ja nur einen Scherz gemacht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de