In Portugal ereignete sich nun eine schreckliche Tragödie. In den vergangenen Jahren hatte sich Clemens Weisshaar nach seiner Ausbildung zum Metallarbeiter als Designer einen Namen gemacht und arbeitete unter anderem mit großen Unternehmen wie Audi und BMW zusammen. Zudem wurden der Münchener und die britische Stylistin Phoebe Arnold vor drei Jahren Eltern – seit Juli geht das Paar allerdings getrennte Wege. Jetzt machen schockierende Nachrichten über die Familie die Runde: Sowohl Clemens als auch sein Sohn wurden tot aufgefunden.

Wie Daily Mail berichtet, hatte Phoebe ihren Sohn schon vor einer Woche als vermisst gemeldet. Ihr Ex habe den Dreijährigen nicht wie vereinbart nach dem Wochenende wieder zu ihr zurückgebracht. Nun die traurige Gewissheit: Die Leiche ihres Sohnes wurde in einem ausgebrannten Auto in den Bergen Portugals aufgefunden. Unweit des Wagens wurde der leblose Körper seines Vaters Clemens entdeckt. Der 44-Jährige soll durch einen Kopfschuss ums Leben gekommen sein.

Derzeit hat sich noch kein Angehöriger zu Wort gemeldet. Die Leichen werden aktuell noch obduziert. Berichten des portugiesischen Blatts Journal de Noticias zufolge sollen Clemens und sein Sohn jedoch schon seit mehreren Tagen tot gewesen sein.

Action Press / Nick Harvey/REX Shutterstock Phoebe Arnold beim Blossom Ball im Jo Malone in London, 2015

Action Press / REX FEATURES LTD. Clemens Weisshaar bei ihrer Installation von acht Roboterarmen auf dem Trafalgar Square, 2010

Action Press / Nick Harvey/REX Phoebe Arnold auf einem Event in London, 2015

