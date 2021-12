Die Filmwelt trauert um Sally Ann Howes. Die Schauspielerin erlangte internationale Bekanntheit durch ihre Rolle der Truly Scrumptious in dem britischen Musical-Fantasyfilm "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" aus dem Jahr 1968. Größere Rollen spielte die Britin auch zum Beispiel in der Verfilmung von Leo Tolstois Roman "Anna Karenina" und der Komödie "Zustände wie im Paradies". Jetzt verliert die Filmbranche ein großes Talent: Sally Ann ist verstorben.

Wie die britische Tageszeitung The Times berichtet, starb Sally Ann am vergangenen Sonntag im Alter von 91 Jahren. Die Todesursache der Musicaldarstellerin ist noch nicht bekannt. Der Broadway-Star war seit 1973 in vierter Ehe mit Douglas Rae bis zu dessen Tod im vergangenen September verheiratet. In ihrem Leben adoptierte Sally Ann zwei Söhne: Andrew und Christopher. Letzterer starb jedoch im Alter von 30 Jahren an AIDS.

Nachdem Sally Ann der Durchbruch im Filmgeschäft gelungen war, kehrte sie zum Theater zurück. Die Bühne sei immer ihre Herzensangelegenheit gewesen, betonte sie einst in einem Interview mit der Palm Beach Post. "Das Theater ist eine Droge. Das Problem ist, dass man Filme machen muss, um in Erinnerung zu bleiben", meinte die 91-Jährige.

Anzeige

Getty Images Sally Ann Howes, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sally Ann Howes, "Tschitti Tschitti Bäng Bäng"-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Sally Ann Howes und Peter Wyngarde in London, 1973

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de