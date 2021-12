Es ist erneut ein großer Schock für die NFL! Anfang November hatte Profifootballer Henry Ruggs III (22) einen Autounfall verursacht, bei dem eine Frau zu Tode kam. Jetzt ist erneut ein Spieler aus der US-Liga in einen schweren Crash verwickelt. Deshazor Everett verunglückte mit seinem Wagen – und auch diesmal kam dabei ein Mensch ums Leben: Denn die Beifahrerin überlebte den Vorfall nicht.

Wie aus einem Statement der NFL habe sich der Unfall am Donnerstag im US-Bundesstaat Virginia ereignet. Demnach habe Deshazor den Wagen selbst gefahren, ein anderes Fahrzeug sei nicht in den Crash verwickelt gewesen. Der Sportler sei mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, für seine Beifahrerin kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Der Defensive Back spielt seit 2015 in der NFL. Für sein Team aus Washington kam er bisher in allen 14 Spielen der laufenden Saison zum Einsatz. Ob und wann er wieder zu seiner Mannschaft zurückkehren wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch völlig ungewiss.

Getty Images Sterling Shepard und Deshazor Everett im November 2020

Getty Images Deshazor Everett bei einem Spiel im September 2020

Getty Images Deshazor Everett bei einem Spiel im November 2020

