Am Dienstag trug sich ein schrecklicher Unfall zu. Der NFL-Star Henry Ruggs III machte in den vergangenen Monaten durch seine sportliche Leistung auf sich aufmerksam – der erst 22-Jährige spielt seit 2020 für die Las Vegas Raiders. Nun fand Ruggs' Karriere in dem Klub aber ein jähes Ende: Weil er unter Alkoholeinfluss einen schweren Unfall verursacht hatte, wurde der Sportler nun entlassen.

Der Wide Receiver raste in ein anderes Auto. Die Fahrerin starb noch am Unfallort – auch ihr Hund kam ums Leben. Das berichten jetzt diverse Medien wie beispielsweise The Sun. Ruggs hingegen wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Er soll den Unfall allerdings unter dem Einfluss von Alkohol verursacht haben und wurde darum direkt in ein Gefängnis gebracht, nachdem er aus der Klinik entlassen worden war. Sein NFL-Klub reagierte bereits auf den Vorfall und entließ Ruggs.

Darüber hinaus könnte er aber auch für eine ganze Weile ins Gefängnis wandern: Sollte sich herausstellen, dass Ruggs den tödlichen Unfall tatsächlich unter Alkoholeinfluss verursacht hatte, könnte er für zwei bis 20 Jahre weggesperrt werden.

Getty Images Der Unfallort

Getty Images Henry Ruggs III, Sportler

Getty Images Henry Ruggs III, Footballspieler

