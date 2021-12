Die Musikwelt ist erneut in großer Trauer! J. D. Crowe entdeckte bereits als Jugendlicher den Bluegrass für sich. In seiner Jahrzehnte überspannenden Karriere perfektionierte der Musiker sein Banjospiel und galt als einer der Wegbereiter einer neuen Stilrichtung in dem Country-Genre. Doch jetzt gibt es traurige Nachrichten um den US-amerikanischen Songwriter: J. D. ist jetzt im Alter von 84 Jahren gestorben.

Wie der Verband Kentucky Country Music auf Facebook bekannt gab, sei J. D. an Heiligabend am frühen Morgen verstorben. Sein Sohn David habe die traurige Nachricht bestätigt. "In der Bluegrass-Welt gab es keinen netteren Typen als Crowe. Er hat hart gearbeitet, aber es war auch immer ein Riesenspaß, mit ihm zusammen zu sein", würdigten ihn seine Kollegen. Die Todesursache sei bislang nicht bekannt.

Wie die Zeitung Bluegrass Today berichtete, sei J. D. Ende November ins Krankenhaus gebracht worden. Die Gründe hierfür seien jedoch bisher ungewiss. Seit seiner Entlassung habe sich der Musiker in einer Rehaklinik erholt, hieß es weiter.

Anzeige

Getty Images Rick Wasson und J. D. Crowe beim California's Country Music Festival 2008

Anzeige

Getty Images J. D. Crowe im Mai 2008

Anzeige

Getty Images J. D. Crowe im April 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de