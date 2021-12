Die Musikwelt ist erneut in großer Trauer! Terry Uttley (✝70) gründete Anfang der Siebzigerjahre die Band Smokie. Mit dem Song "Living Next Door To Alice" feierte die britische Gruppe kurz darauf einen Megahit. Für die international erfolgreiche Formation spielte Terry Bass, schrieb Songs und sang – und war bis zuletzt als einziges Gründungsmitglied noch dabei! Doch jetzt erschüttern traurige Nachrichten die Fans: Terry ist im Alter von 70 Jahren unerwartet verstorben.

Wie seine Mitmusiker auf Facebook bestätigten, ist Terry bereits am 17. Dezember verstorben: "Schweren Herzens und mit Tränen in den Augen teilen wir die Nachricht mit, dass unser geliebter Freund und Bandkollege Terry nach kurzer Krankheit verstorben ist." Mit emotionalen Worten würdigten sie ihren Kameraden: "Terry war ein lieber Freund, ein liebevoller Vater und ein unschätzbarer Mensch und Musiker."

Die Band sei am Boden zerstört gewesen, als sie die Nachricht empfangen habe. Dennoch empfänden sie auch Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit mit Terry: "Wir alle sind sehr glücklich, dass wir ein so langes Leben und die Bühne mit ihm teilen durften. Wir werden ihn schmerzlich vermissen."

Getty Images Smokie-Frontman Chris Norman bei einem Konzert im Oktober 1977

United Archives GmbH Die Band Smokie im Jahr 1972

Getty Images Die Band Smokie im Jahr 1977

