Von Philipp Isterewicz' Schulter fällt wohl eine enorme Last ab. Seitdem er 19 Jahre alt ist, steht der gebürtige Münchner schon hinter dem Radiomikrofon. In seiner Freizeit ist er zudem unter dem Namen Radioboy als DJ tätig. Doch seit vielen Jahren trägt der Moderator ein Geheimnis mit sich herum. Anlässlich seines Geburtstags outete sich Philipp nun als homosexuell und teilte zugleich ein erstes Pärchen-Pic.

"Heute werde ich 30. Zeit für ein Couplefoto", betitelt Philipp den Post, mit dem er sein Coming-out feierte. Bisher habe nur sein engstes Umfeld gewusst, dass er schwul ist. Doch wieso wartet der Radiomoderator so lange, um die Liebe zu seinem Partner öffentlich zu bekunden? "Ich hatte über Jahre Angst, dass ich meine Jobs verliere, wenn ich nicht mehr dem gängigen Bild entspreche", gestand der Blondschopf gegenüber Bunte. Seitdem er mit dem Moderieren angefangen habe, riet man ihm, sich nicht öffentlich zu outen.

Durch die ganzen Warnungen habe er sich so sehr verunsichern lassen, dass Philipp über die Jahre vergaß, wie offen und entspannt man auch mit dem Thema umgehen kann. Erst sein Freund, mit dem er seit gut einem Jahr zusammenlebt, habe ihm dies wieder beigebracht. Nun möchte Philipp andere junge Menschen in einer ähnlichen Situation ermutigen und mit gutem Beispiel vorangehen. "Ich sehe mich da auch in der Verantwortung, ich [...] wünsche mir, dass es andere, denen es ähnlich geht wie mir, zukünftig leichter haben", versicherte er.

Instagram / philippisterewicz Philipp Isterewicz, WDR-Moderator

Instagram / philippisterewicz Philipp Isterewicz im Oktober 2021

Instagram / philippisterewicz Philipp Isterewicz im Oktober 2021

