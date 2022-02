Oli London will seinem Traum immer näher kommen! Der Influencer ist absoluter K-Pop-Fan und möchte gerne wie sein Idol Park Jimin von der koreanischen Boyband BTS aussehen – dafür nimmt er auch einiges in Kauf! Schon zahlreiche Beauty-OPs hat der Brite hinter sich, um koreanische Gesichtszüge zu bekommen. Eine Sache stört ihn aber noch: Nun überlegt Oli sogar, sich sein bestes Stück verkleinern zu lassen!

Mit Newsweek sprach der Webstar über seine weiteren Pläne. Offenbar nimmt er Anstoß an seiner Penisgröße, denn der Durchschnitt in Korea ist ein wenig kleiner. "Ich würde mir sogar den Penis verkleinern lassen, damit ich sozusagen der koreanische Durchschnitt bin. So weit bin ich bereit zu gehen", gab Oli ehrlich zu. Dafür müsste er auch ganz schön was hinblättern: "Ich kann es in Thailand machen lassen, da wird es zwischen 5.000 und 7.000 Euro kosten."

Mit den ganzen Operationen hat das Instagram-Sternchen dann mehr das Gefühl, dem Land und seinen Idolen näherzukommen. "Ich möchte einfach hundert Prozent koreanisch sein. Mein ganzes Gesicht wird koreanisch sein, ich habe meine Brust gemacht", erklärte er. Dazu gehört für ihn eben auch der Penis!

Getty Images Sänger Jimin der K-Pop-Band BTS, 2020

Twitter / Oli London Oli London, Influencer

Instagram / londonoli Oli London, Influencer

