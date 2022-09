32 Operationen für K-Pop-Look: Oli London entschuldigt sich!

Oli London zeigt Reue! Der britische Influencer erlangte vor allem durch sein Äußeres weltweite Bekanntheit. Er ist großer K-Pop-Fan – besonders die Gruppe BTS hat es ihm angetan. Der 32-Jährige hatte es sich zum Ziel gesetzt, wie sein Idol Park Jimin auszusehen. Dafür nahm Oli bisher auch schon so einiges in Kauf: Zahlreiche Schönheits-OPs brachte er hinter sich, um möglichst koreanisch auszusehen. Dafür kassierte er überwiegend Hate und bekam sogar Morddrohungen. Nun ruderte Oli aber zurück – und entschuldigte sich öffentlich!

Via Instagram teilte Oli nun ein langes Statement – auch auf YouTube entschuldigte er sich bei seinen Idolen. "Mit 23 Jahren zog ich nach Korea und lebte dort für ein Jahr. Das hat mich als Mensch für immer verändert", erklärte der Blogger zu Beginn. Er sei als Kind für sein Aussehen gemobbt worden – also habe er sein Gesicht verändern wollen. "Das führte dann dazu, dass ich verrückt nach Jimin wurde und mich 32 plastischen Operationen unterzog, um ihm ähnlich zu sehen", offenbarte der Londoner. Mittlerweile habe er aber realisiert, dass er niemals so wie der Sänger aussehen kann. "Deswegen entschuldige ich mich vom ganzen Herzen bei Jimin, BTS, ihren Fans und der ganzen asiatischen Gesellschaft, die meine Sucht als 'zu viel' oder 'gruselig' empfanden", fügte Oli hinzu.

In den vergangenen Monaten habe er sich in Therapie begeben, um zu lernen, wie er mit seinem "ungesunden Verhalten", "der Sucht nach Jimin" und den "Schönheits-OPs" umgehen kann. Außerdem verriet Oli in seinem Schreiben, dass er kürzlich geheiratet hätte: "Ich habe endlich jemanden gefunden, der mich so liebt und akzeptiert, wie ich bin."

Getty Images Park Jimin, Mitglied der K-Pop-Gruppe BTS

Instagram/ londonoli Oli London, UK-Influencer

Instagram / londonoli Oli London im Februar 2022

