Vier Jahre "Bares für Rares"-Ruhestand: Wie geht es Lucki?

Seltenes Update zu Ludwig "Lucki" Hofmaier (82)! Der frühere Sportler und Antiquitätenhändler war bis vor knapp vier Jahren regelmäßig bei Bares für Rares zu sehen. Seitdem ist es jedoch ziemlich ruhig um ihn geworden. Er soll lediglich hin und wieder auf Flohmärkten gesehen werden. Sein Show-Kollege Walter Lehnertz (57) verrät nun gegenüber Express: "Natürlich haben wir noch Kontakt. Ihm geht es wirklich gut."

Sein Show-Aus soll Lucki nicht bereuen – ihm habe vor allem das Pendeln von seinem Wohnort in Offenburg ans Set im Pulheimer Walzwerk zu schaffen gemacht. Wie sein Co-Star Fabian Kahl (32) in der "Webtalkshow" ausplauderte, hatte er sich außerdem einfach zu alt für die ständigen TV-Auftritte gefühlt. Die Drehs mit dem ehemaligen Turner bleiben ihm in guter Erinnerung: "Er hat wirklich für sehr viel Heiterkeit und Humor am Set gesorgt. [...] Man denkt doch oft zurück an die coolen alten Zeiten."

Lucki steht offenbar noch mit ein paar anderen "Bares für Rares"-Händlern in Kontakt. Ende 2022 hatte Julian Schmitz-Avila (37) auf Instagram ein Foto gepostet, auf dem neben Elisabeth Nüdling, Elke Velten-Tönnies (70) und Wolfgang Pauritsch (52) auch der heute 82-Jährige in die Kamera lächelt. "Schön zu sehen, dass es der lebenden Legende Lucki auch gut geht", hatte sich nur einer von vielen Fans in den Kommentaren gefreut.

Anzeige Anzeige

ActionPress Ludwig Hofmaier, Walter Lehnertz, Sven Deutschmanek und Fabian Kahl, "Bares für Rares"-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / julianschmitzavila Die "Bares für Rares"-Händler im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Lucki sich irgendwann noch mal im TV zeigen wird? Ja, bestimmt! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de