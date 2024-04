Kurz nach Geburt: Suki Waterhouse strahlt auf dem Red Carpet

Erst vor wenigen Wochen sind Suki Waterhouse (32) und ihr Liebster Robert Pattinson (37) erstmals Eltern geworden – doch gerade erst strahlte die Sängerin wieder auf dem roten Teppich. Wie die aktuellen Bilder zeigten, besuchte Suki am vergangenen Donnerstag eine Veranstaltung von Tiffany & Co. in Beverly Hills. Dabei stellte die Schauspielerin wieder mal ihr herausragendes Modebewusstsein unter Beweis: So posierte Suki in einem cremefarbenen, trägerlosen Kleid, das sie mit einem dazu passenden Mantel kombinierte. Eine klobige Halskette und goldene Riemchen-Sandalen vervollständigten ihren Look.

Das war aber nicht der erste Auftritt, den Suki kurz nach der Geburt ihres Kindes hinlegte: Vor etwa zwei Wochen feierte sie ihr Comeback nach einer superkurzen Babypause auf dem diesjährigen Coachella-Festival. Dabei offenbarte die "To Love"-Interpretin ein bis dahin streng gehütetes Geheimnis – das Geschlecht ihres Babys. "In meinem Leben hat sich zuletzt einiges getan, ein ziemlich großartiges Ereignis hat sich abgespielt, um genau zu sein. Ich liebe großartige Frauen und ich schätze mich so glücklich, dass ich jetzt meine eigene tolle Lady zu Hause habe", verriet Suki, wie ein Clip auf TikTok zeigte.

Seit rund sechs Jahren gehen Suki und Robert gemeinsam durchs Leben. Die beiden halten ihre Beziehung zwar größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, ein Insider will dennoch wissen, wie sie als Paar ticken. "Sie sind beide sehr entspannt. Es gibt kein Drama und sie lassen sich nicht stressen", erklärte er im Interview mit OK! Magazine. Weitere Informanten behaupteten sogar, dass die 32-Jährige und der Twilight-Star Hochzeitspläne haben. "Sie sind verlobt. Sie wollen beide heiraten. Es ist wichtig für sie", plauderte etwa eine Quelle gegenüber People aus.

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse, Musikerin

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

