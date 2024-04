Noch nie zuvor: Fans verteilen bei "Let's Dance" die Punkte

Bereits heute Abend geht die aktuelle Staffel von Let's Dance in die achte Liveshow. Neben den üblichen Paartänzen dürfen sich die Fans in dieser Woche auch auf die Teamtänze der Jury freuen. Doch damit nicht genug: Wie RTL nun verkündet, soll es im Rahmen dessen zu einem Novum kommen: Demnach dürfen zum allerersten Mal überhaupt die Zuschauer die Punktekellen in die Hand nehmen und die Teamtänze der verbleibenden Promi-Profi-Duos bewerten. Das Ganze soll via Online-Voting auf der offiziellen Webseite des Senders stattfinden.

In welchen Konstellationen und vor allem unter der Flagge welches Jurymitglieds die verbleibenden Kandidaten auf das TV-Parkett treten werden, verkündete die Show zuletzt auf Instagram. Im Team von Joachim Llambi (59) werden demnach Tony Bauer (28) und Anastasia Stan, Mark Keller (58) und Kathrin Menzinger (35) sowie Detlef Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) an den Start gehen. Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) sowie Kathrin Menzinger und Valentin Lusin (37) werden hingegen für die Dame der Runde, Motsi Mabuse (43), ihr Bestes auf der Tanzfläche geben. Bleibt noch Jorge González (56): Für ihn treten Gabriel Kelly (22) gemeinsam mit Malika Dzumaev (33) und Jana Wosnitza (30) mit Profi-Partner Vadim Garbuzov (36) an.

Wer am Ende der achten Show dann die Heimreise antreten muss, wird sich schon heute Abend zeigen. In der vergangenen Woche hatte das Schicksal gleich zwei Paare getroffen: Neben Biyon Kattilathu (39) und Marta Arndt (34) mussten auch Sophia Thiel (29) und Alexandru Ionel (29) die Koffer packen. Vor allem die Fitness-Influencerin hatte sich im Interview nach der Aufzeichnung sichtlich getroffen über ihr Aus gezeigt. Dennoch ließ sie auch die guten Aspekte ihrer "Let's Dance"-Reise Revue passieren. "Ich hatte eine megatolle Zeit mit [Alexandru]. Ich erkenne mich kaum wieder und bin für die Reise sehr dankbar", waren ihre ersten Worte nach der Entscheidung gewesen.

RTL / Stefan Gregorowius Der Cast von "Let's Dance" nach Show sieben

RTL / Stefan Gregorowius Alexandru Ionel und Sophia Thiel bei "Let's Dance"

