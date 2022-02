Esther Graf (23) hat durch ihre Lieder einen Weg gefunden, ihren Herzschmerz zu verarbeiten. In den vergangenen Jahren schaffte die Sängerin es, in der Musikbranche voll durchzustarten – die junge Blondine arbeitete bereits mit namhaften Künstlern wie Alligatoah, Olexesh (33) und Finch (31) zusammen. Nun bringt die Musikerin bald ihre erste EP raus. Darauf verarbeitet Esther ein sehr privates Thema, wie sie Promiflash jetzt verrät!

Esthers neue EP erscheint am 18. März – ihr letzter Single-Release von "Letzte Mail" war im Januar. So richtig aufgeregt ist das Gesangstalent aber noch nicht, wie es Promiflash erzählt: "Aufgeregt bin ich nicht wirklich, beziehungsweise noch nicht. Ich habe gestern die finalen Songs rausgeschickt und spüre jetzt einfach eine große Vorfreude." Die 23-Jährige sei sehr stolz auf ihr Projekt.

Auf der EP verarbeitet Esther eine toxische Partnerschaft – in dieser lief sehr viel schief, erklärt sie: "Das Schlimmste daran war jedoch, dass ich phasenweise so sehr an mir selbst zweifelte und beinahe den Glauben und die Liebe zu mir selbst verloren hätte." Ihrem Gegenüber habe die Österreicherin so viel von sich gegeben, bis nichts mehr übrig war – aber für ihn sei es immer noch nicht genug gewesen.

Vor allem der Song "Letzte Mail" habe ihr dann dabei geholfen, über die Trennung hinwegzukommen. "Zu dieser Zeit ging es mir emotional schon wieder viel besser, aber ich hatte mich an meinen neuen Lebensrhythmus noch nicht gewöhnt. Der Song beschreibt die Zeit, in der man mit seinen Gefühlen schon weiter ist, aber noch in seinen alten Gewohnheiten festhängt", erklärt Esther weiter.

Instagram / itsesthergraf Esther Graf im Dezember 2021

Rob Lüthje Esther Graf, Musikerin

Instagram / itsesthergraf Esther Graf im November 2020

Rob Lüthje Esther Graf, Sängerin

