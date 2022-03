Die Sportwelt trauert um eine der ihren. 1988 gewann Kathleen Feldvoss bei den Olympischen Spielen in Seoul Gold über 200 Meter Schmetterling. Damals trat die in Magdeburg geborene Schönheit noch unter ihrem Mädchennamen Kathleen Nord an und entwickelte sich darauffolgend zu einer der besten Schwimmerinnen der DDR. Nach der Wiedervereinigung beendete sie ihre aktive Sportkarriere allerdings. Jetzt ist Kathleen im Alter von gerade einmal 56 Jahren verstorben.

Wie ihr Mann Jörg nun gegenüber dem Deutschen Schwimm-Verband bestätigte, verstarb der Schwimmstar bereits vergangene Woche Donnerstag an den Folgen einer Krankheit. Zurück lässt die Olympiasiegerin neben ihrem Gatten auch vier gemeinsame Töchter. Zusammen lebte die kleine Familie einige Jahre in den USA, wohin Kathleen und ihr Mann nach der deutschen Wiedervereinigung auswanderten. Erst rund 20 Jahre später kehrten sie nach Magdeburg zurück.

Der Schock über das Ableben der Sportlerin sitzt besonders in der Schwimmwelt tief. So trauert der DSV beispielsweise auf der offiziellen Webseite um Kathleen. Auch ihr ehemaliger Trainer Bernd Henneberg scheint die Todesnachricht sehr mitzunehmen. "Wir, die Schwimmsportfreunde Deutschlands, trauern mit ihren Angehörigen und sind in Gedanken bei ihrer Familie", schrieb er in einem Nachruf für den Landesschwimmverband des Bundeslandes Sachsen-Anhalt.

Getty Images Kathleen Feldvoss im August 1986

Getty Images Kathleen Feldvoss nach ihrem Olympiasieg im September 1988

Getty Images Kathleen Feldvoss, Schwimmerin

