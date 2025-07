Ehrliches Geständnis: Pietro Lombardi nahm schon Testosteron

Pietro Lombardi (33) hat ein überraschendes Geständnis gemacht: Der Sänger gab zu, vor einigen Jahren Steroide genutzt zu haben, um seinen Muskelaufbau zu fördern. In einer Fragerunde auf Instagram beantwortete der DSDS-Star die Frage, ob er Testosteron genommen habe, mit den Worten: "Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich vor vier, fünf Jahren schon mal Testo genommen habe. Ich finde es ehrlicherweise auch nicht so schlimm, wie viele es sagen." Der Musiker betonte jedoch, dass dies unter ärztlicher Begleitung geschah und die Dosierung so gewählt war, dass sie keine langfristigen Schäden hervorrufen konnte.

Pietro erklärte weiter, dass die Phase der Testosteron-Nutzung nur einige Wochen gedauert habe und er das Experiment danach direkt beendet habe. Trotz des kurzen Zeitraums sieht der Sänger die Risiken solcher Eingriffe und warnte seine Fans explizit davor. "Das Problem ist: Wenn du dir Testo spritzt – irgendwann produziert der Körper kein Testosteron mehr, weil er das durch die Spritze bekommt", erklärte er und fügte hinzu, dass das Absetzen zu einem erheblichen Abfall des Spiegels führen könne. Deswegen riet er seiner Community: "Macht es nicht. Also, wenn nicht notwendig, macht es nicht."

Für seine Offenheit bekam Pietro viel Zuspruch von seinen Fans, die ihn für seinen ehrlichen Umgang mit dem Thema lobten. Der Sänger ist bekannt dafür, regelmäßig Einblicke in sein Privatleben zu geben und seine Erfahrungen in den sozialen Medien zu teilen. Zuletzt verriet er seiner Community auf Social Media beispielsweise, dass seine Partnerin Laura Maria Rypa (29) und er intensiv über die Familienplanung sprechen: "Ich sage ehrlich, wir reden fast jeden Tag darüber. [...] Laura will unbedingt noch ein Kind und ich liebe meine drei Jungs, aber ein Mädchen wäre doch schön."

Anzeige Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Mai 2025