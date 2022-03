Die Schlagerkids gehen getrennte Wege! Bei The Voice Kids waren Benedikta Bechtolsheim, Lena Falkowski, Phil Schaller und Miguel Gaspar noch als Solokünstler zu sehen. Danach starteten die Mini-Talente jedoch als die Band Schlagerkids durch. Im Oktober 2021 wurde allerdings bereits bekannt, dass Benedikta die Gruppe verlassen hat, um sich auf die Schule zu konzentrieren. Und auch die verbliebenen Mitglieder ziehen nun einen Schlussstrich: Die Schlagerkids wird es als Band künftig nicht mehr gehen!

Diese Nachricht machten die Sänger jetzt zwei Jahre nach ihrer Gründung via Instagram publik. "Wir, die Schlagerkids, werden nach zwei wundervollen Alben separate Wege gehen, um uns musikalisch neuen Herausforderungen zu stellen", verkündeten sie ihren Fans. Ob die Musikgruppe in einer neuen Generation fortgeführt wird, solle sich in der Zukunft zeigen. "Wir sind jedenfalls extrem glücklich über alles, was wir erleben durften", betonten Lena, Phil und Miguel und bedankten sich für die Zeit.

Von nun an wollen die drei ihre eigenen Musikkarrieren verfolgen. Ihre Fans bedauern das Band-Aus allerdings. "Schade! Aber ich bin trotzdem gespannt, was aus euch wird", schrieb ein Follower in der Kommentarspalte. "Es war eine tolle Zeit mit euch", zeigte sich ein weiterer User wehmütig.

Anzeige

Instagram / schlagerkids Die Band Schlagerkids

Anzeige

Instagram / schlagerkids Lena Falkowski, Phil Schaller und Miguel Gaspar, Schlagerkids-Mitglieder

Anzeige

Instagram / schlagerkids Lena Falkowski, Phil Schaller und Miguel Gaspar, Schlagerkids-Mitglieder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de