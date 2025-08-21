Feueralarm bei Mike und Leyla Heiters Hochzeit stiftet Chaos

Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) gaben sich Anfang Juli das Jawort – doch ihre Hochzeitsfeier wurde unerwartet zu einem Nervenkrimi, wie in ihrer Doku-Serie "Die Heiters – jetzt wird geheiratet" zu sehen ist. Während die Gäste auf einer Rooftop-Party den romantischen Anlass feierten, ertönte plötzlich ein schriller Alarm. Was zunächst wie ein Scherz des DJs klang, stellte sich schnell als ernstzunehmender Feueralarm heraus. Die Hochzeitsgesellschaft musste die Location umgehend verlassen.

Mehrere Löschfahrzeuge trafen ein, und die Feuerwehr untersuchte das Gebäude gründlich. Nach bangen Minuten die Erleichterung: Der Alarm war ein Fehlalarm. Doch trotz des kleinen Zwischenfalls zeigten sich die Frischvermählten zuversichtlich. "Die Feuerwehr hat alles kontrolliert, die Party konnte weitergehen", erklärte Mike erleichtert. Und tatsächlich: Kaum war die Entwarnung gegeben, kehrten die Gäste zurück und feierten ausgelassen weiter. Trotz der ungewollten Unterbrechung konnte der große Tag des Reality-TV-Stars und seiner frisch angetrauten Ehefrau gerettet werden.

Doch der große Tag in Deutschland war nur ein Teil des Liebesmarathons: Kurz nach dem standesamtlichen Jawort feierten Mike und Leyla auch in Tunesien eine märchenhafte Hochzeit. Auf Instagram zeigte das Paar stolz ein Video in traditionellen Gewändern und schrieb dazu: "Ready für unsere Hochzeitsfeier in Tunesien." In prachtvollen weißen Roben mit goldenen Details ehrte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihre Wurzeln – für Leyla ein ganz besonderes Highlight, denn dabei konnte ihre Familie in Tunesien mitfeiern. Auch Mike schlüpfte in die traditionelle Kleidung und genoss die ausgelassene Stimmung mit Leylas Angehörigen.

IMAGO / Panama Pictures Mike und Leyla Heiter, 2025

IMAGO / Future Image Leyla und Mike Heiter, 2024

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter, August 2025